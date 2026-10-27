Empresario señalado de contrabando de textiles y lavado de $13 mil millones fue enviado a prisión

Buenaventura: a prisión empresario señalado de contrabando de textiles y lavado de $13 mil millones

Un empresario señalado de participar en un esquema de contrabando de textiles y lavado de activos fue enviado a prisión, tras una investigación que detectó presuntas irregularidades en el ingreso de mercancías al país a través de 21 contenedores procedentes de China y Panamá.

Se trata de Abud Manopla Abadid, socio mayoritario de empresas importadoras de textiles, a quien la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de contrabando y lavado de activos.

Según la investigación, las mercancías habrían ingresado mediante maniobras de subvaloración, falsa clasificación arancelaria y diferencias entre los productos declarados ante las autoridades aduaneras y los que realmente entraban al territorio nacional.

En procedimientos realizados en Buenaventura, Valle del Cauca, y Cartagena, Bolívar, las autoridades aprehendieron mercancías avaluadas en cerca de $6.000 millones, en medio de las actuaciones para establecer el alcance de las presuntas irregularidades en el comercio exterior.

Los investigadores también identificaron diferencias entre los valores reportados por las importaciones y los pagos internacionales, además de posibles incrementos patrimoniales injustificados e ingresos no declarados.

De acuerdo con la Fiscalía, a través de seis sociedades se habría intentado ocultar y canalizar más de $13.731 millones para dar apariencia de legalidad a recursos de presunto origen ilícito.

Por estos hechos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manopla Abadid.