Indervalle deberá demoler su sede administrativa tras daños estructurales por el sismo en Cali

Cali, Valle del Cauca

La sede administrativa de Indervalle deberá ser demolida debido a los daños estructurales ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó varias edificaciones en Cali y el Valle del Cauca. Así lo confirmó la gerente de Indervalle, Ana Milena Orozco, quien explicó que la aseguradora realizó nuevas evaluaciones técnicas y encontró afectaciones en 12 columnas del inmueble.

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Según la funcionaria, la entidad aún espera el informe técnico oficial y la decisión de la aseguradora sobre el reconocimiento económico de los daños. Una vez se defina este proceso, se adelantarán los estudios y diseños para reconstruir la sede, que cuenta con más de 50 años de historia deportiva en el departamento. Por ahora, no hay una fecha definida para la demolición ni para el inicio de las obras.

¿Dónde funciona actualmente Indervalle?

Mientras se resuelve la situación, parte del personal administrativo trabaja de manera virtual y otras dependencias operan desde la Villa Deportiva y el Centro de Medicina Deportiva. La gerente aseguró que los programas deportivos continúan funcionando y que los entrenadores, atletas y paratletas mantienen sus actividades en diferentes escenarios.

Varios escenarios deportivos de Cali permanecen inhabilitados

El sismo también dejó afectaciones en varios escenarios deportivos de Cali, entre ellos el velódromo, el patinódromo, el coliseo El Pueblo, el coliseo Francisco Chois y el coliseo Ricardo Cobo. De acuerdo con la gerente, también están las piscinas panamericanas, que tienen una habilitación parcial.

Actualmente, la piscina olímpica está disponible para disciplinas como natación de carreras, natación artística y polo acuático, mientras continúan pendientes las intervenciones en la piscina de clavados y la piscina de Kayak.

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Finalmente, la gerente, Ana Milena Orozco, aclaró que los escenarios deportivos afectados son propiedad del municipio de Cali, por lo que las decisiones sobre su recuperación corresponden a la Administración Distrital.

Las autoridades locales y las aseguradoras deberán definir cuáles instalaciones pueden recuperarse y cuáles requieren intervenciones de mayor alcance.