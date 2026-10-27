Asesinan a jefe de Recursos Humanos de una empresa de aseo en Cali

Eddie Vallejo Buitrago, jefe del área de Recursos Humanos de Promo Cali - Valle, una de las empresas encargadas de la prestación del servicio público de aseo en Cali, fue asesinado en un ataque con arma de fuego en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de la ciudad.

El homicidio ocurrió a la altura de la calle 72 con carrera 26, cuando el hombre, de 65 años, llegaba a su vivienda y se disponía a parquear su vehículo. En ese momento, un sujeto que se movilizaba en una motocicleta le disparó.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Vallejo Buitrago no registraba antecedentes judiciales y, hasta el momento, sus familiares no habrían reportado amenazas en su contra.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable del ataque.