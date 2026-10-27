Incautan media tonelada de marihuana que era transportada en una camioneta en Armenia

Armenia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacó en sus redes sociales la incautación que realizó la Policía de media tonelada de marihuana en la ciudad de Armenia.

En su cuenta de X, Abelardo de la Espriella, el presidente, escribió: “En la patria milagro no hay tregua contra el narcotráfico; nuestra policía nacional asestó un nuevo golpe al narcotráfico en Armenia, Quindío, con la incautación de media tonelada de marihuana, distribuida en 266 paquetes que eran transportados en una camioneta y que fueron descubiertos gracias a las labores de búsqueda y verificación de nuestros uniformados”.

El procedimiento se registró en vía pública, frente a un establecimiento comercial ubicado en la carrera 18 con calle 62 al sur de la ciudad, durante las labores de búsqueda de un automotor que había sido reportado por la central de radio y del cual se tenía información que posiblemente haría tránsito por uno de los ingresos a Armenia.

En el texto agrega el primer mandatario: “Es droga que no llegará a las calles, que no envenenará a nuestros jóvenes y que no seguirá financiando las estructuras criminales; vamos a cerrarles el paso a los narcoterroristas en cada rincón de Colombia, no permitiremos que sigan convirtiendo nuestras ciudades y carreteras en corredores para sus negocios criminales, ni que continúen destruyendo familias para llenar sus bolsillos de dinero sucio”.

En el operativo, al parecer, no hubo personas capturadas, sí la incautación de la camioneta, Durante el procedimiento no fue ubicado el conductor del vehículo, por lo que procedieron a la incautación tanto de la sustancia estupefaciente como del automotor, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las actuaciones correspondientes.

Cortesía Policía Nacional

Se espera que en las próximas horas la Policía del Quindío entregue detalles de esta incautación en la ciudad de Armenia.

Cabe recordar que este año ya son varios los operativos de las autoridades nacionales y regionales contra el tráfico de estupefacientes, en especial contra la cocaína y marihuana en las vías del departamento del Quindío.