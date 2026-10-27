Sofía Vergara y Dan Reynolds de Imagine Dragons fueron vistos cenando juntos: ¿Qué hay entre ellos?

La actriz y personalidad de televisión colombiana Sofía Vergara y el músico estadounidense Dan Reynolds fueron vistos cenando el pasado fin de semana en Los Ángeles, California.

¿Cómo fue la cena?

Según una fuente citada por la revista People, solo fue un encuentro entre amigos.

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¿Dónde y con quién cenaron?

El domingo 25 de octubre, el medio TMZ publicó fotos de una cena en el restaurante “Cipriani” en Beverly Hills, en la que participaron el líder de Imagine Dragons, la actriz de la serie de televisión “Modern Family” y otras dos personas, entre ellas la empresaria rumano-estadounidense, directora ejecutiva y fundadora de Anastasia Beverly Hills, conocida como la “reina de las cejas”, Anastasia Soare.

¿Qué pasó entre ellos?

Aunque en una de las fotos de la comida se ve a Vergara y Reynolds tomándose de las manos, una fuente cercana asegura que “fue una cena amistosa en grupo”.

¿A qué hora se fueron?

Según TMZ, Sofía y Dan salieron por la puerta trasera del restaurante alrededor de las 12:30 de la madrugada.

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¿Qué ha pasado con sus relaciones?

El actor estadounidense Joe Manganiello, exesposo de Vergara, publicó hace tres semanas sus memorias “Bloodlines”, en las que reveló que una enfermedad contribuyó al fin de su matrimonio de siete años con la estrella barranquillera.

Asimismo, Reynolds terminó recientemente su relación de cuatro años con la actriz estadounidense Minka Kelly.