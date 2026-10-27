Moniquirá activa ayudas y monitoreo tras movimiento en masa en el sector Pajales

El alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo, y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, José Ubaldo Castro, visitaron el sitio del deslizamiento.

Moniquirá

La Alcaldía de Moniquirá adelanta acciones de atención y monitoreo tras el movimiento en masa registrado el pasado jueves 22 de octubre en el sector Pajales, en inmediaciones de las veredas Canoas y San Rafael. Según el alcalde, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, el fenómeno afectó cerca de cinco hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades por el comportamiento del terreno y las lluvias.

“Se hizo visita con Gestión del Riesgo del nivel departamental, se realiza la evaluación y se levantan hipótesis. Sin embargo, la preocupación más grande es poder determinar, con expertos técnicos, las causas de una situación tan compleja”, explicó el mandatario.

El alcalde indicó que tres familias afectadas recibieron subsidios de arrendamiento para acceder temporalmente a una vivienda. Además, se adelantan gestiones ante el Gobierno nacional para buscar alternativas habitacionales, especialmente para la persona que perdió todos sus bienes.

“Dentro de nuestras competencias, asignamos subsidios de arrendamiento para que puedan tener acceso digno a una vivienda de manera temporal. También estamos haciendo la gestión ante el Gobierno nacional para buscar posibilidades de vivienda para estas personas”, señaló Pardo Pinzón.

De manera paralela, las secretarías de Agricultura departamental y municipal buscan alternativas de proyectos productivos para apoyar a las familias que sufrieron pérdidas económicas. El mandatario también confirmó que se realizan labores con maquinaria amarilla para mitigar la situación mediante el manejo de las aguas que continúan descendiendo por el sector.

Esperan visita de expertos nacionales

La administración municipal está a la espera de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres defina una fecha para visitar la zona y avanzar en los estudios técnicos. Por ahora, los organismos de gestión del riesgo mantienen la observación del terreno y el seguimiento a las condiciones climáticas.

“En este momento, por la situación y el movimiento en masa, lo que hay que hacer es un periodo de observación del comportamiento del fenómeno. Estamos atentos a las familias afectadas, porque, aunque no hubo pérdidas de vidas humanas ni lesiones, la afectación económica y psicológica para la comunidad es muy grande”, afirmó el alcalde.

El mandatario agregó que las lluvias continúan en el municipio, aunque sin la intensidad registrada durante los días previos al movimiento. De acuerdo con su reporte, en una de esas jornadas se registraron 40,2 milímetros de lluvia, una cantidad que calificó como cercana a la de dos meses según los promedios que manejaban.

Las autoridades mantienen el monitoreo y las labores de mitigación, mientras se espera una evaluación más detallada que permita establecer las causas del fenómeno y orientar las medidas que se deberán adoptar en el sector.