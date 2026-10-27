Lotería de Boyacá abre sus puertas a los colombianos para mostrar cómo se realiza el sorteo

Tunja

La Lotería de Boyacá lanzó una campaña para invitar a los ciudadanos a conocer de cerca cómo funciona el sorteo semanal, desde la preparación de las balotas hasta la extracción de los números ganadores. La iniciativa busca mostrar el trabajo del equipo humano que participa en este proceso.

Diego Fabián Hernández, gerente de la entidad, expresó que la invitación es para que las personas visiten las instalaciones y conozcan los procedimientos que se realizan cada semana.

“A veces la gente tiene la concepción de que la lotería es un proceso mecánico y que tal vez son máquinas las que lo realizan. Pero detrás de todo ese andamiaje hay personas, seres humanos maravillosos que hacen posible que cada ocho días haya un sorteo”, señaló Hernández.

La campaña contempla la posibilidad de asistir el viernes al presorteo, durante el cual se realiza el pesaje de las balotas y se verifica el funcionamiento de las baloteras. También se invita a los participantes a presenciar el sorteo del sábado en el salón dispuesto para este proceso.

“Queremos invitar a las personas para que conozcan cómo funciona la lotería, que vean el presorteo y estén el sábado en el sorteo, para que evidencien cómo se realiza. Queremos mostrar esa parte humana que hace posible que los premios se entreguen cada semana”, afirmó el gerente.

Hernández indicó que las inscripciones ya están abiertas y que, inicialmente, los cupos son limitados por la capacidad disponible. Sin embargo, señaló que podrían habilitarse nuevas visitas si aumenta el interés ciudadano.

“En este momento está circulando un video con todas las indicaciones y el enlace para que las personas puedan inscribirse, venir el viernes y estar invitadas el sábado a verificar cómo se realiza el sorteo”, concluyó.

La entidad invitó a los interesados a consultar el enlace de inscripción divulgado en sus canales oficiales para conocer los pasos y la disponibilidad de cupos.