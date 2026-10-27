Villa de Leyva cerró el VII Encuentro de Turismo Receptivo con 90 negocios y apuesta por Iguaque

La secretaria de Turismo de Villa de Leyva, Laura Fuya (der), indicó que se lograron 90 negocios con agencias de turismo y empresarios en el VII Encuentro de Turismo Receptivo / Foto: Alcaldía de Villa de Leyva.

Villa de Leyva

Un balance positivo dejó el VII Encuentro de Turismo Receptivo, realizado en Villa de Leyva, según Laura Fuya, secretaria de Turismo del municipio. La jornada reunió a empresarios de Boyacá y otras regiones del país, con espacios académicos y encuentros comerciales orientados a fortalecer la promoción internacional de los destinos colombianos.

“Fue una jornada bastante satisfactoria, con muy buenos resultados no solamente para nuestros empresarios de Boyacá y de Villa de Leyva, sino de todo el país. Se cerraron cerca de 90 grandes negocios, con la participación de alrededor de 350 empresarios”, señaló Fuya.

La funcionaria destacó que el encuentro permitió avanzar en el relacionamiento con compradores internacionales y abrir conversaciones sobre proyectos que podrían fortalecer la oferta turística local. Entre las iniciativas presentadas a la gerente general de FONTUR, María Isabel Campo, se encuentra un sendero ecoturístico que el municipio busca potenciar como producto turístico.

“Pusimos a disposición un sendero ecoturístico para que nos ayuden a apropiarlo y potenciarlo, y poder ofrecerlo como un producto turístico. También tenemos otros proyectos para los que requerimos acompañamiento y apoyo”, explicó la secretaria.

Reapertura de Iguaque y turismo responsable

Otra de las noticias destacadas para el sector es la reapertura del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, anunciada para el próximo 3 de noviembre, luego del cierre relacionado con la contingencia de los incendios. Fuya señaló que el regreso de visitantes representa una oportunidad para dinamizar el turismo, pero también implica un compromiso con la conservación del ecosistema.

“Es todo un reto porque el santuario requiere la protección de todos nosotros y hacerlo de manera responsable. Queremos atraer turistas que sean conscientes de lo que sufrieron nuestros territorios y nuestras montañas, y que dejen una huella positiva”, afirmó.

La secretaria agregó que la apuesta del municipio no se centra en atraer visitantes de manera masiva, sino en promover un turismo consciente que valore el patrimonio cultural y natural de Villa de Leyva.

“La idea no es traer masivamente turistas, sino turistas de calidad, que cada día sean más conscientes de nuestros territorios y nos ayuden a cuidar los patrimonios y la biodiversidad”, concluyó.

Finalmente, Fuya confirmó que se acordaron mesas de trabajo con FONTUR para estructurar los proyectos planteados y avanzar en iniciativas que beneficien a los empresarios y visitantes del municipio.