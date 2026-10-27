Bajos niveles de agua afectan la pesca y el suministro a familias en Barrancabermeja, Santander

En Ciénaga del Opón, zona rural de Barrancabermeja, el bajo nivel del agua está afectando a las familias que viven de la pesca. Según la Alcaldía, más del 80 % de la comunidad depende de esta actividad para su sustento.

El problema es que cuando baja el nivel de la ciénaga, también se complican las condiciones para quienes dependen de ella. Pues, la administración distrital reconoce afectaciones a las familias pescadoras.

La comunidad también necesita reforzar su abastecimiento de agua potable. Por eso, la Alcaldía se comprometió a enviar un camión cisterna cada ocho días, con más de 14.000 litros de agua para llenar los tanques de almacenamiento instalados en diferentes sectores, incluido uno destinado al colegio.

A esto se suma la entrega prevista de kits alimentarios para más de 90 familias registradas. La medida busca apoyar a los hogares que dependen de la pesca y están enfrentando dificultades por los bajos niveles de la ciénaga.

Pero el suministro de agua no dependería únicamente de los carrotanques. La Alcaldía también informó sobre el proyecto Árbol del Agua, que contempla aprovechar un pozo existente en la comunidad para bombear y filtrar agua mediante un sistema que funcionaría con energía solar.

La propuesta es utilizar paneles solares para bombear el agua hasta tanques con sistemas de filtración que permitan retirar bacterias y partículas antes de distribuirla para consumo humano.

Según la Alcaldía, el proyecto beneficiará a más de 100 familias y a más de 100 estudiantes. Se contemplan puntos de suministro en el colegio y otros lugares de la comunidad, entre ellos el puesto de salud y la caseta comunal.

Además, mediante la campaña Échale agua al campo, se prevé entregar cuatro bolsas de agua por familia, equivalentes a aproximadamente 28 litros para consumo humano.

Estas medidas llegan mientras las autoridades se preparan para los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, la Alcaldía no ha precisado cuánto tiempo podría mantenerse el suministro mediante carrotanques ni cuándo estará completamente operativo el sistema de bombeo y filtración.

Por ahora, las familias de Ciénaga del Opón enfrentan dos necesidades: contar con agua potable para sus hogares y mantener la pesca, una actividad de la que depende buena parte de su economía.