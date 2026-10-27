ESMAD llegará a Santa Marta con más de 100 uniformados para reforzar la seguridad. Foto del Archivo( Foto: Colprensa )

Más de 100 uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) serán desplegados en Santa Marta para reforzar la seguridad, especialmente en la Troncal del Caribe y sectores como Guachaca. Así lo anunció el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, durante un debate de control político en el Concejo Distrital.

El oficial explicó que la estrategia contempla una mayor presencia de la Policía de Carreteras y patrullajes permanentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), con el propósito de fortalecer la vigilancia en este corredor vial y brindar acompañamiento a las comunidades.

“Vamos a priorizar el control de corredores viales, sobre todo en la Troncal del Caribe, para garantizar la presencia de la Policía de Carreteras. El GOES estará realizando patrullajes constantes y, adicionalmente, vamos a sacar el ESMAD a hacer presencia para que la gente lo vea”, manifestó Belalcázar.

Policía anuncia operativos masivos para noviembre

Durante su intervención ante los concejales, el comandante también anunció que en los primeros días de noviembre se desarrollarán operativos de gran alcance en Santa Marta, con apoyo de unidades especializadas y del nivel central de la Policía Nacional.

Las acciones estarán dirigidas a combatir delitos como el homicidio, la extorsión, el hurto y el tráfico de estupefacientes. Para ello, la institución trabajará de manera articulada con la Fiscalía y sus componentes de investigación criminal e inteligencia, con el fin de identificar a los responsables y adelantar procedimientos judiciales.

Cambiarán el modelo de patrullaje y reacción

Belalcázar también anunció ajustes en el despliegue operacional de la Policía, con la implementación de reacciones motorizadas que permitan mejorar la movilidad y la capacidad de respuesta en los sectores priorizados.

Entre los barrios mencionados durante el debate están 11 de Noviembre, Bonda y La Paz, donde se prevén intervenciones de acuerdo con las problemáticas identificadas por las autoridades.

El comandante aseguró que la institución reforzará la presencia en estos sectores y que las acciones estarán respaldadas por unidades especializadas, con el propósito de mejorar los resultados contra las estructuras delincuenciales.

Los anuncios se produjeron durante el debate de control político en el Concejo de Santa Marta, en el que se revisaron las medidas de seguridad adoptadas tras el paro armado y los compromisos de las autoridades para fortalecer la protección de los habitantes del Distrito.