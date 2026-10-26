Con velatón despidieron en Montería a María José Recuero, patrullera asesinada en Cali

La capital cordobesa despidió con una velatón a la patrullera María José Recuero Suárez, quien falleció tras resultar herida en un procedimiento policial en Cali.FOTO: Prensa Policía Nacional

La capital cordobesa despidió con una velatón a la patrullera María José Recuero Suárez, de 20 años, quien falleció tras resultar herida en un procedimiento policial en Cali.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió el viernes 23 de octubre en el barrio Industrial de Cali. La uniformada, oriunda de Montería, habría intervenido para frustrar el hurto de la moto de otro uniformado, en medio del procedimiento se produjo un intercambio de disparos.

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En el hecho, uno de los presuntos delincuentes fue neutralizado y la patrullera recibió un disparo en la cabeza, una vez trasladada al centro asistencial, Recuero luchó por su vida hasta el sábado 24 de octubre cuando lamentablemente perdió la batalla debido a la gravedad de su herida.

De manera paralela, el presidente Abelardo De La Espriella visitó a la familia de la uniformada para expresar sus condolencias y expresar que el crimen no quedará impune.

Este domingo, familiares, amigos y comunidad realizaron una velatón en el barrio Mocarí, al norte de Montería para despedirla. El coronel Héctor Ruiz comandante de la Policía Metropolitana destacó el compromiso de los hombres y mujeres de la institución y agradeció a la comunidad por acompañar a la familia de la joven en este doloroso momento.