Dengue baja casi un 46 % en Floridablanca, Santander: hay 681 casos menos que en 2025

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

El dengue ha disminuido considerablemente en Floridablanca, Santander, frente al año pasado. Durante las primeras 39 semanas epidemiológicas de 2026 se reportaron 793 casos, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían registrado 1.474.

Es decir, el municipio tiene 681 casos menos que hace un año, una reducción cercana al 46 %. Las cifras fueron entregadas por la Secretaría de Salud de Floridablanca, que mantiene las actividades de vigilancia y prevención de la enfermedad.

Pero hay un dato que sigue llamando la atención: el 38 % de los pacientes reportados este año presenta signos de alarma. Eso equivale a 302 personas, mientras que los otros 491 casos corresponden a pacientes sin signos de alarma.

Aunque los casos han disminuido frente a 2025, esto no significa que el dengue haya dejado de circular en el municipio.

¿Qué se está haciendo para prevenir el dengue en Floridablanca?

La prevención se concentra principalmente en las viviendas, donde los recipientes con agua acumulada pueden convertirse en criaderos del mosquito que transmite el dengue.

Alexandra García Esparza, secretaria de Salud de Floridablanca, explicó que los equipos de inspección y vigilancia han intervenido más de 4.000 viviendas y cerca de 200 establecimientos públicos y privados.

También se han realizado 35 jornadas de prevención en instituciones educativas. Según la funcionaria, estas actividades han llegado a aproximadamente 10.000 personas.

¿Qué deben revisar las familias para evitar criaderos de mosquitos?

Uno de los principales riesgos está en los objetos y depósitos donde el agua permanece estancada. Allí el mosquito puede depositar sus huevos y reproducirse.

La secretaria de Salud hizo una recomendación especial sobre las plantas tipo bromelias, porque sus hojas pueden acumular agua y favorecer la presencia de mosquitos.

También pidió lavar cada ocho días los tanques, pilas y demás recipientes utilizados para almacenar agua, además de retirar objetos en desuso que puedan llenarse durante las lluvias.

Aunque Floridablanca registra una reducción de 681 casos frente al año anterior, todavía se han reportado 793 contagios en 2026. Por eso, las autoridades insisten en mantener las medidas de prevención dentro de las viviendas para reducir la presencia del mosquito transmisor.