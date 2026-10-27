Ataque con explosivos lanzados desde drones contra subestación de Policía en El Cairo, Valle

El Cairo, Valle

Un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones se registró en la subestación de Policía del corregimiento de Albán, jurisdicción del municipio de El Cairo, en el norte del Valle del Cauca.

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De acuerdo con la información preliminar, fueron dos los artefactos dirigidos contra las instalaciones policiales. Uno de ellos cayó en el baño de la subestación, donde se concentraron los daños reportados tras el hecho.

Pese a la situación, no se reportaron uniformados heridos ni afectaciones a la población civil, por lo que el balance inicial no registra personas lesionadas.

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Tras lo ocurrido, durante la tarde se desplegó apoyo aéreo en el sector. Hasta el momento, no se reportaron nuevas novedades relacionadas con este hecho.