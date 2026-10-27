Acompañan a docentes de Guachaca tras enfrentamientos y maestros proponen alternativas de clases

Funcionarios de las secretarías de Educación y Seguridad de Santa Marta, junto con la Policía, visitaron las instituciones educativas de Guachaca y Buritaca para escuchar las preocupaciones de docentes y comunidades, luego de los enfrentamientos registrados hace varios días en esta zona rural.

Durante la visita se abordaron las rutas de atención y las acciones de acompañamiento a estudiantes, profesores y familias, tras los hechos de seguridad que generaron preocupación en la comunidad educativa.

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La secretaria de Educación, Sandra Patricia Muñoz, señaló que buscan acompañar a la comunidad y procurar condiciones seguras para que niños, jóvenes y docentes puedan continuar con sus actividades académicas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Hussein Ghotme, reconoció la preocupación de las familias y aseguró que la protección de sus vidas es una prioridad. El Distrito indicó que el Ministerio de Educación Nacional tiene conocimiento de la situación.

Maestros plantean alternativas para las clases

Desde el Sindicato de Educadores del Magdalena, EDUMAG, advierten que persiste la preocupación por la seguridad de estudiantes y profesores. Por eso, plantean alternativas para continuar las actividades académicas mientras se supera la situación.

Asdrubal Mojica Parejo, encargado de Derechos Humanos del sindicato, explicó que solicitan evaluar la reubicación temporal de algunos docentes o la posibilidad de implementar clases híbridas o virtuales durante lo que resta del año escolar.

“Estamos solicitando que le brinden las garantías necesarias a estos compañeros para cumplir con su misión constitucional de poder trabajar, pero bajo estas circunstancias en donde son eventos sorpresa. Imagínese ustedes, de pronto, ni Dios lo permita, se vuelva a repetir un caso que en este caso afortunadamente no sucedió nada extraño o que lamentar por parte de la comunidad educativa”, manifestó.

El sindicato también pidió evaluar las condiciones emocionales de los niños que presenciaron los enfrentamientos y brindar acompañamiento psicológico a estudiantes y docentes, con el apoyo de entidades como el ICBF, la Personería y la Defensoría del Pueblo.

Ahora se espera conocer qué medidas se adoptarán frente a las propuestas de los maestros para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y la continuidad de las clases en esta zona rural de Santa Marta.