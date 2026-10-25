Fonseca arrancó su gira internacional en Bogotá con invitados, mariachi y tres horas de música

Fonseca convirtió a Bogotá en el punto de partida de una nueva etapa de su carrera. Este sábado 24 de octubre, el cantautor colombiano presentó ‘Fonseca en la casa’, un concierto de aproximadamente tres horas con el que dio inicio a su gira internacional ‘Antes que el tiempo se vaya’.

El espectáculo se realizó en el Vive Claro Estadio y reunió a miles de seguidores de distintas generaciones. La presentación combinó canciones de su trayectoria, sonidos colombianos, pop, ritmos tropicales y música popular, en una puesta en escena con pantallas, luces, bailarines y músicos en vivo.

Silvestre Dangond, Nanpa Básico y Manu estuvieron entre los invitados

Uno de los momentos destacados de la noche fue la participación de Silvestre Dangond, Nanpa Básico y Manu, quienes compartieron escenario con Fonseca y aportaron diferentes sonidos al espectáculo.

La música popular también tuvo un espacio con un segmento acompañado por un mariachi, en el que se interpretaron canciones reconocidas y clásicos del género. Esta parte de la presentación sumó variedad al repertorio y puso a cantar al público.

Durante el concierto, el artista también buscó acercarse a sus seguidores. Saludó a una mujer de 92 años que asistió al evento y felicitó a una pareja que llevó una pancarta para anunciar su compromiso.

Un concierto especial para Fonseca y Bogotá

La presentación tuvo un significado particular para el cantante, nacido en la capital colombiana. El encuentro con sus seguidores estuvo precedido por el traslado del concierto desde el estadio El Campín al Vive Claro, una decisión relacionada con las condiciones de la gramilla del escenario deportivo.

Pese a ese cambio, el espectáculo conservó la fecha prevista y Fonseca agradeció a quienes lo acompañaron. La noche terminó con algunos de sus éxitos más conocidos, coreados por los asistentes hasta pasada la medianoche.

Con este concierto, Bogotá fue el escenario de apertura de la gira ‘Antes que el tiempo se vaya’, con la que el artista se prepara para reencontrarse con sus seguidores en diferentes ciudades de América Latina y Estados Unidos.