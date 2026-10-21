Fondo de Adaptación avanza en gestiones para el colegio Mitsilou Campbell en El Banco, Magdalena

Magdalena

La culminación de las obras de la Institución Etnoeducativa Departamental Mitsilou Campbell, ubicada en el corregimiento de Los Negritos, se acerca a un nuevo avance luego de las gestiones adelantadas ante el Fondo de Adaptación.

En una reunión con la Secretaría General del Fondo de Adaptación, el alcalde de El Banco, Ronald Flórez, junto con líderes del corregimiento, abordó las acciones necesarias para avanzar en la culminación del proyecto, considerado fundamental para fortalecer las condiciones de acceso a una educación digna, segura y de calidad en la zona rural del municipio.

“Hemos asumido la educación como una prioridad, porque invertir en ella es abrir oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes. Por eso, seguimos gestionando y trabajando de la mano con las comunidades para que proyectos como el colegio Mitsilou Campbell dejen de ser una espera y se conviertan en una realidad”, expresó el Alcalde Ronald Flórez.

Disminución de la deserción escolar

Es de recordar que, en otros municipios se vienen adelantando otras gestiones como la entrega de cien bicicletas a estudiantes de Sitionuevo, Magdalena; como una alternativa de movilidad liderada por la Gobernación del Magdalena.