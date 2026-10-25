Boyacá Milagro fortalece su estructura política de cara a 2027

Dirigentes y representantes de las 13 provincias y los 123 municipios de Boyacá participaron en la segunda Convención Departamental del Movimiento Político Boyacá Milagro, realizada en Tunja. El encuentro tuvo como propósito fortalecer la organización territorial, articular liderazgos regionales y definir la ruta de trabajo con miras a las elecciones regionales de 2027.

Betty Pérez, presidenta y vocera del movimiento, afirmó que la organización busca vincular a ciudadanos que respaldan a Abelardo de la Espriella y llevar sus planteamientos a las distintas regiones del departamento. Por su parte, el vicepresidente, Fernando Muñoz, destacó la participación de los asistentes y señaló que la convención representa un avance en la consolidación de la estructura política y organizativa de la colectividad en Boyacá.