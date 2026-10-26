Crisis humanitaria del Catatumbo por ataques con drones

Norte de Santander

Los cuatrocientos desplazados que han salido de zonas rurales de municipios como San Calixto, El Tarra y Tibú generan una alerta por el recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo.

Las alertas tempranas de la defensoría del pueblo llaman la atención a las autoridades para que se brinde protección a la población civil que esta en medio del conflicto armado y que huyen de la guerra con drones entre el ELN y las Farc.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas dijo que “lo que sucede en la región del Catatumbo es atroz, tenemos más de 21 meses de una confrontación entre las disidencias armadas de las farc y el ELN”.

“Esto ha llevado a que se genere un sinnúmero de desplazamientos forzados, y por supuesto una serie de afectaciones a la población civil entre ellos menores de edad” dijo el líder social.

Finalmente alertó porque “tenemos la mayoría del territorio sembrados con minas antipersonas, estos hechos generan zozobra y tensión en las comunidades que están afectadas por el conflicto”.