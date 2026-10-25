Regreso sorpresivo de María Corina Machado se celebra en la frontera

Venezolanos en la frontera celebran el regreso de Maria Corina Machado a Venezuela/ Foto Cortesía

Cúcuta

El sorpresivo regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado generó una serie de emociones en los ciudadanos venezolanos que se encuentran en la frontera colombiana.

La noticia que se generó en horas del mediodía provocó diversas reacciones políticas, sociales y económicas en torno al futuro del vecino país.

Los extranjeros que viven en Cúcuta y que han estado cerca de su movimiento político como también muy atentos al desarrollo de su vida en Venezuela luego de siete intentos por regresar expresaron sus emociones.

¡María Corina es la esperanza de Venezuela!, ¡Es una guerrera!, ¡Es una gran mujer que ha luchado por recuperar la libertad de Venezuela! entre otras manifestaciones que se escucharon.

Por ese arribo, en Cúcuta, los venezolanos han fijado un encuentro hoy a partir de las 5 pm en el Parque Santander de esa ciudad fronteriza con el Estado Táchira.