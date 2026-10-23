EE. UU. le quita la visa a Wadith Manzur, senador cordobés preso por el escándalo de la UNGRD.FOTO: Banco de imágenes

La Cancillería de Estados Unidos, anunció este miércoles 22 de otubre la restricción de la visa al senador electo Wadith Manzur, por corrupción. La medida hace parte de la iniciativa del Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump, como parte de su política contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.

Manzur, elegido por el Partido conservador con casi 135mil votos el pasado 8 de marzo, está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 11 de marzo por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

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Según Washington, la sanción se aplica bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y se extiende a sus familiares.

En la misma lista de siete colombianos sancionados aparecen el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña, la representante electa Karen Manrique, y los exsenadores Julio Chagüí y Liliana Bitar.

La medida anunciada ocurre mientras el senador electo enfrenta los juicios en la Corte Suprema por el delito de Cohecho impropio.