Alcalde de Montería busca recursos con la UNGRD para mitigar la emergencia que dejó el frente frío

El alcalde de Montería Hugo Kerguelén viajó a Bogotá recientemente para gestionar recursos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para atender las afectaciones que dejó el frente frío en la capital cordobesa.

Los recursos que busca el mandatario municipal fueron anunciados por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 3 de octubre en Montería, como apoyo para atender a los damnificados del frente frío en Córdoba. De acuerdo con lo anunciado por el presidente, ese monto corresponde al 39% de casi un billón de pesos que se encontraba sin ejecutar en la UNGRD.

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La reunión llevada a cabo el lunes 19 de octubre entre Kerguelén y David Tamayo Roldán, director de la UNGRD, estuvo enfocada en revisar líneas de financiación disponibles y la presentación por parte del alcalde monteriano de proyectos de intervención de puntos críticos, la optimización de caños y canales, y el mejoramiento de los sistemas de drenaje en zona urbana y rural.

“Montería no está comenzando desde cero. Hemos trabajado con anticipación y hoy contamos con proyectos estructurados, con estudios y diseños avanzados, que nos permiten llegar a estas mesas de trabajo con propuestas concretas.” expresó el mandatario local al referir que, la administración ya cuenta con estudios y diseños en fase III de varios proyectos.