Deslizamientos bloquean vías en la Sierra Nevada: Gobernación explica situación de la maquinaria

Las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta lanzaron un nuevo SOS ante los deslizamientos de tierra que dejaron las intensas lluvias del sábado 24 de octubre. Los aludes obstruyeron caminos rurales y dificultaron la movilidad en zonas cafeteras, donde los habitantes advierten sobre las dificultades para transportar sus cosechas y desarrollar sus actividades cotidianas.

Uno de los sectores que requiere atención es San Javier, en jurisdicción de Ciénaga, donde los pobladores solicitan la intervención urgente de las autoridades para despejar las vías y restablecer la conexión con las comunidades rurales. A través de videos, los habitantes dieron cuenta de la magnitud de la emergencia y pidieron apoyo del Gobierno nacional y la Gobernación del Magdalena.

Lluvias recurrentes agravan la situación de los campesinos

La emergencia se suma a una seguidilla de afectaciones registradas durante las últimas semanas, cuando las precipitaciones y los derrumbes ya habían comprometido caminos rurales y cultivos. Para las familias cafeteras, las dificultades de movilidad representan un obstáculo adicional para sacar sus productos y comercializarlos, mientras persiste la preocupación por la posibilidad de nuevos deslizamientos.

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Ante este panorama, los habitantes insisten en la necesidad de disponer de maquinaria amarilla y recibir acompañamiento de los organismos de gestión del riesgo para atender los puntos críticos y evitar que las comunidades permanezcan aisladas.

Gobernación explica dificultades con la maquinaria amarilla

Frente a los reclamos, la Gobernación del Magdalena aseguró que trabaja para recuperar la conectividad vial en la Sierra Nevada y atender las necesidades de las comunidades afectadas. Según la administración departamental, se mantiene un diálogo con los líderes para explicar los trámites administrativos necesarios para poner en funcionamiento la maquinaria y avanzar en soluciones.

La entidad señaló que algunos compromisos relacionados con esta situación fueron adquiridos durante el Gobierno nacional anterior, encabezado por Gustavo Petro, pero no se concretaron. También indicó que, ante el desconocimiento de la ubicación de parte de la maquinaria amarilla, presentó una denuncia para que se investigara lo ocurrido y se adelantara su recuperación.

De acuerdo con la Gobernación, se ha recuperado gran parte de los equipos y está en curso el proceso de contratación para su operación. Entretanto, las comunidades campesinas esperan que las gestiones se traduzcan en intervenciones concretas para despejar las vías afectadas por los nuevos deslizamientos y recuperar la movilidad en esta zona rural de la Sierra Nevada.