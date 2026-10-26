Destruyeron ocho dragas utilizadas para la minería ilegal en Quibdó, Chocó

Chocó

Un operativo contra la minería ilegal en Quibdó, Chocó, permitió la ubicación y destrucción de ocho unidades de producción minera que eran utilizadas para la extracción ilícita de oro en esta zona del Pacífico colombiano.

La intervención fue adelantada por la Armada Nacional, a través del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16, en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Durante las labores de control, los uniformados localizaron e inutilizaron ocho dragas artesanales y seis motores empleados para extraer oro de manera ilegal. Según las autoridades, la maquinaria destruida tenía un valor superior a los 100 millones de pesos.

Sin embargo, el impacto económico de la operación sería mucho mayor debido a la capacidad de producción de estas estructuras mineras. De acuerdo con las estimaciones oficiales, los equipos podían utilizarse para extraer cerca de 12.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a un valor comercial superior a los 4.800 millones de pesos.

Lucha contra la minería ilegal

Con este resultado, las Fuerzas Militares buscan afectar las economías ilícitas que operan en la subregión del Atrato, donde la explotación ilegal de minerales representa una amenaza para los recursos naturales y las comunidades.

Además del impacto económico, las autoridades destacaron la importancia ambiental de la intervención, debido a que la minería ilegal en Chocó contribuye a la contaminación de las fuentes hídricas, la degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad.

La Armada Nacional anunció que continuará desarrollando operaciones conjuntas con otras instituciones para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros y proteger los ecosistemas del departamento.