Así será la venta de boletería para el partido Colombia vs Chile

La selección Colombia, ha disputado 2 partidos amistosos en el último semestre del año, este próximo 13 de noviembre, jugará su tercer partido y el 17 de noviembre será el último partido amistoso con el que cerrará el año, en el que también jugarán contra Chile, en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

La Federación Colombiana de Fútbol, afirmó que esta boletería tendrá un fin benéfico, puesto que lo recolectado en la boletería será recaudado para la restauración de los afectado por el terremoto en Colombia el pasado 10 de agosto.

El encuentro se realizará a partir de las 7 p.m. hora Colombia y la FCF, ya anunció los precios y las localidades del partido, las cuales irán desde los $70.000 hasta los $380.000 pesos colombianos.

El 28 de octubre a las ocho de la mañana, habrá una venta exclusiva para clientes Bancolombia y la venta general se abrirá el viernes 30 de octubre a las ocho de la mañana, hasta agotar existencias.

¿Por dónde venderán las boletas?

La Federación, anunció que la venta de boletería será a través de tuboleta.com, además aclaró que no habrá venta en taquilla, ni venta física en el estadio, ni en ningún lugar físico, únicamente a través del portal digital de Tu Boleta, con un límite de adquisición de máximo cuatro boletas por persona.

Localidad Precio total Occidental (Pisos 1, 2 y 3) $380.000 Oriental (Piso 1 y 2) $250.000 Norte $70.000 Sur $70.000

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