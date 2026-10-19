Capturan a alias ‘Tomás’, señalado de coordinar cobros extorsivos contra comerciantes en Córdoba

Montería

En las últimas horas fue capturado por la Policía Nacional a través del GAULA, alias ‘Tomás’, señalado como segundo cabecilla de zona de una estructura criminal con injerencia en los municipios de Chinú y Tuchín en Córdoba. El procedimiento fue realizado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

Alias ‘Tomás’, habría coordinado exigencias económicas ilegales dirigidas a comerciantes, ganaderos y contratistas de obras públicas de ambos municipios, estos cobros extorsivos afectaban directamente la economía y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

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Según el reporte notificado por el coronel Darío Daniel Montenegro Ojeda, comandante del Departamento de Policía Córdoba, el capturado tendría una trayectoria de siete años dentro de la organización criminal y habría tenido bajo su mando a varios de sus integrantes en diferentes municipios del departamento.

“Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier exigencia económica a través de la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional. Recuerde: yo no pago, yo denuncio”, expresó el coronel Montenegro Ojeda.

En lo que va corrido del año 2026, el Departamento de Policía Córdoba registró 25 casos de extorsión, frente a 31 en el mismo período del año 2025, lo que representa una reducción del 19 %, equivalente a seis casos menos.

Asimismo, el balance operativo institucional reportó 2.169 capturas por diferentes delitos, frente a 1.946 del período comparable de 2025: 223 capturas adicionales y un incremento del 11 %. Dentro de los resultados registrados se encuentran 68 capturas de presuntos integrantes de bandas criminales.