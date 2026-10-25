Villacampestre alerta por ingreso de aguas en medio de las obras de la Gran Vía

Las fuertes lluvias registradas este sábado 24 de octubre en Barranquilla encendieron las alertas en diferentes sectores de la ciudad, donde se reportaron emergencias relacionadas con la fuerza de los arroyos, el arrastre de vehículos y la caída de árboles.

Una de las preocupaciones está en Villacampestre y Ciudad del Mar, en el corredor universitario, donde la comunidad advierte sobre el ingreso de grandes cantidades de agua hacia las zonas residenciales y las posibles afectaciones a las viviendas.

Lea también: Barranquilla prohíbe las caravanas durante la celebración de Halloween

Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villacampestre, manifestó su inquietud por el comportamiento de las aguas y pidió revisar la situación en medio del desarrollo de las obras de la Gran Vía.

“Estamos bastante preocupados con las obras de la Gran Vía, porque está entrando mucha agua en Villacampestre, en Ciudad del Mar, y esto está afectando prácticamente las viviendas”, advirtió el dirigente comunal.

Lea también: Fuertes lluvias en Santa Marta encienden alerta roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones

Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal adelanta conversaciones con la Gobernación del Atlántico. Según Cianci, en los próximos días está previsto un recorrido con el secretario de Infraestructura departamental por diferentes puntos de las cuencas que conducen las aguas hacia Villacampestre.

El objetivo será identificar las razones por las cuales están ingresando estos volúmenes de agua y evaluar las condiciones de los puntos por donde circulan las corrientes.

El líder comunal también recordó que el gobernador Eduardo Verano había advertido sobre la cantidad de agua que podría salir por el deprimido de la Gran Vía, comparándola con el arroyo de la calle 76.

Emergencias en varios sectores de Barranquilla

Las lluvias de este sábado también dejaron reportes de emergencias en distintos puntos de la ciudad.

En el sector de Villa Tarel, varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes de agua, situación que requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla para adelantar las labores de rescate.

Por su parte, en el barrio El Edén, los bomberos realizaron el corte de un árbol en la calle 80 con carrera 49, como parte de las acciones de atención durante las precipitaciones.

Otra emergencia se registró en la calle 56 con carrera 35, en el barrio Recreo, donde un vehículo quedó atascado debido a la magnitud del arroyo.

Asimismo, se reportó la caída de un árbol frondoso sobre la carrera 27, a la altura del almacén Éxito de la Murillo, en el barrio San Isidro.

El cuerpo de Bomberos de Barranquilla hizo un llamado a la comunidad para que tome medidas de prevención para evitar emergencias.