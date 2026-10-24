Barranquilla prohíbe caravanas durante Halloween

La Alcaldía de Barranquilla prohibió la realización de caravanas y recorridos masivos de vehículos en toda la ciudad, además de restringir la circulación de motocicletas en el corredor vial del Gran Malecón, como parte de las medidas de seguridad adoptadas para los dos últimos fines de semana de octubre, incluyendo el puente festivo de Halloween.

Las disposiciones quedaron establecidas en el Decreto 1484 de 2026, expedido por el Distrito con el propósito de proteger la vida, garantizar la movilidad y preservar el orden público ante las movilizaciones ciudadanas y concentraciones de vehículos.

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La primera jornada de restricciones comenzó a las 6:00 de la mañana del sábado 24 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 26. El segundo periodo regirá desde las 6:00 de la mañana del sábado 31 de octubre hasta la misma hora del lunes 2 de noviembre.

La prohibición de caravanas aplica en toda la jurisdicción de Barranquilla e incluye motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos, automóviles y vehículos eléctricos tipo motocicleta, sin importar su cilindraje.

Asimismo, se restringe la circulación de motocicletas y vehículos similares en la avenida del Río, en el tramo comprendido entre la calle 79 y el sector de la Ventana de Campeones o Puente Batiente, en el Gran Malecón.

Accidentes de tránsito y seguridad, entre las razones de la medida

De acuerdo con la información presentada por la Administración distrital, durante las fechas de Halloween de 2025 se registraron 102 delitos de alto impacto en la ciudad. Además, entre enero y septiembre de 2026 se reportaron 110 víctimas fatales en accidentes de tránsito, en hechos que involucraron a 73 motociclistas.

La medida contempla excepciones para vehículos de la fuerza pública, personal médico que atienda emergencias, organismos de bomberos, vehículos oficiales en servicio, contratistas de servicios públicos esenciales y supervisores de vigilancia privada debidamente identificados y uniformados.

Quienes incumplan las disposiciones podrán enfrentar las sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, incluida la inmovilización del vehículo cuando corresponda.

El Distrito aclaró que también continúan vigentes las disposiciones de los decretos 703 de 2025 y 0049 de 2026, que regulan la circulación de motocicletas en el resto de la ciudad.