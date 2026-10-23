¿Experiencia inflada? Denuncian a la directora del ICBF y ella responde: “No voy a renunciar”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, respondió a los cuestionamientos sobre su experiencia profesional y la contratación de una de sus colaboradoras, luego de que el senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana anunciaran acciones ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se investiguen presuntas inconsistencias en los documentos que respaldaron su llegada al cargo.

En su pronunciamiento, Restrepo defendió a Érika Jiménez, quien firmó la certificación laboral cuestionada por los políticos, explicó las razones de su vinculación inicial mediante un contrato de prestación de servicios y ratificó que no renunciará a la dirección del Instituto.

“Las insinuaciones sobre Érika Jiménez son una mezquindad y una manipulación de los hechos”, afirmó la funcionaria, quien también manifestó que no permitirá que la controversia la aparte de las responsabilidades que asumió al frente de la entidad.

La denuncia de Sánchez y Triana plantea preguntas sobre las fechas de la experiencia laboral que Restrepo acreditó, la persona que expidió esa certificación y el posterior contrato de Jiménez con el ICBF. Se trata de señalamientos que deberán ser contrastados con los documentos originales y que, hasta ahora, no constituyen una determinación judicial sobre la existencia de irregularidades.

¿Por qué cuestionan la experiencia laboral de la directora del ICBF?

Uno de los principales puntos de la denuncia es una certificación que registra experiencia profesional de Restrepo desde febrero de 2002 en Restrepo Cañavera S. A. S., una firma de abogados de la que es fundadora y socia.

Según los documentos que los políticos aseguran haber revisado, la sociedad fue constituida en octubre de 2004. La diferencia entre ambas fechas es de aproximadamente dos años y plantea una pregunta: ¿cómo se acreditó experiencia laboral en esa empresa desde antes de su constitución formal?

Los denunciantes también sostienen que la documentación societaria muestra una vinculación de Restrepo posterior a 2006. A partir de esos datos, cuestionan el tiempo de experiencia que habría presentado para asumir la dirección del ICBF y consideran que las posibles inconsistencias deben ser investigadas.

En su respuesta pública, Restrepo señaló que no se referiría directamente a los cuestionamientos contra ella y que sus abogados particulares se encargarían de ese asunto.

¿Quién firmó la certificación y por qué cuestionan su contrato con el ICBF?

La certificación laboral fue firmada por Érika Jiménez, a quien Sánchez y Triana identifican como una antigua auxiliar administrativa de la firma de abogados y colaboradora cercana de Restrepo.

Según la investigación presentada por los políticos, Jiménez ya trabajaba para otra empresa, Optimize IT, cuando expidió el documento. Además, aseguran que cuatro días después de firmar la certificación renunció a ese empleo y posteriormente recibió un contrato de prestación de servicios con el ICBF.

El contrato, según los datos divulgados por los denunciantes, tenía una duración de tres meses y un valor de $25 millones. También afirman que Restrepo figuraba como supervisora del acuerdo.

La coincidencia entre la expedición de la certificación y la posterior contratación de Jiménez es uno de los aspectos que los políticos piden investigar. En su denuncia, además, sostienen que el contrato terminó después de que comenzaron a solicitar información sobre el caso mediante un derecho de petición.

La explicación de Carolina Restrepo sobre la contratación de Érika Jiménez

Frente a los cuestionamientos por el contrato, la directora del ICBF sí ofreció una explicación sobre la vinculación inicial de Jiménez.

Restrepo sostuvo que las condiciones de la planta de personal que encontró al llegar a la entidad impedían realizar de inmediato el nombramiento de su colaboradora. Por esa razón, explicó, recurrió inicialmente a un contrato de prestación de servicios.

“Su llegada era indispensable para acompañarme en la gestión como una persona de mi absoluta confianza”, señaló.

Según la funcionaria, cuando fue posible formalizar el nombramiento de Jiménez, el contrato de prestación de servicios terminó y su colaboradora pasó a ser funcionaria de planta del Instituto.

Restrepo también defendió la trayectoria personal y profesional de Jiménez, a quien describió como una mujer trabajadora y madre cabeza de hogar. En ese contexto, rechazó las insinuaciones contra ella y sostuvo que no permitirá que su colaboradora sea objeto de señalamientos que considera injustos.

“Esa es la verdad, y la dignidad de una mujer trabajadora no es moneda de cambio en ninguna confrontación política”, indicó.

Cabe decir que, la explicación de la directora se concentra en las razones de la contratación inicial y en el posterior paso de Jiménez a la planta de personal. Sin embargo, no responde de manera específica a los cuestionamientos sobre quién podía expedir la certificación laboral ni aclara la diferencia entre las fechas de experiencia y constitución de la firma.

“No voy a renunciar”: la directora ratifica su permanencia en el cargo

Además de defender a Jiménez, Restrepo aprovechó su pronunciamiento para ratificar que continuará al frente del ICBF y que no detendrá los cambios que, según ella, adelanta en la institución, esto tras ser la petición más reiterativa por parte de los políticos.

La directora afirmó que su responsabilidad está relacionada con la protección de la niñez colombiana y sostuvo que la controversia no la apartará de esa tarea.

“Tengo una misión con la niñez de Colombia y no voy a permitir que ninguna controversia me aparte de ella”, escribió en su cuenta de X.

También aseguró que respaldará a las personas que trabajan con ella y que no las dejará solas frente a los cuestionamientos.

“Quienes han trabajado conmigo y quienes hoy trabajan a mi lado no están solos, no les voy a dar la espalda”, expresó.

Su mensaje concluyó con una declaración directa sobre su permanencia en el cargo y la continuidad de su gestión: “No voy a abandonar a mi gente, no voy a renunciar a mi responsabilidad y no voy a detener la renovación del ICBF”.

Sánchez y Triana anunciaron además que acudirán a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se revisen los documentos relacionados con la experiencia laboral acreditada por Restrepo y se establezca si hubo alguna irregularidad.

Los políticos también cuestionaron que la directora continúe apareciendo como representante legal de Restrepo Cañavera S. A. S. en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese punto también requiere contrastar el certificado vigente y las condiciones de esa representación.