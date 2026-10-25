Gobernación instala PMU en el Magdalena por emergencias y alertas ante crecientes de ríos

Las fuertes lluvias que se registran en el Magdalena mantienen en alerta a las autoridades por el aumento de los niveles de varios ríos y las inundaciones reportadas en distintos municipios. Ante este panorama, la Gobernación instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental para coordinar la respuesta a las emergencias.

De acuerdo con el reporte entregado por la gobernadora en la tarde de este sábado, en Zona Bananera se reportó el desbordamiento del río Frío, cuyo caudal provocó el ingreso de agua a las vías de los corregimientos de Julio Zawady y Santa Rosalía. Por el momento, no se reportan afectaciones en viviendas en estos sectores.

La mandataria también informó sobre otras emergencias. En Santa Marta se reportó el desbordamiento de la quebrada Tamacá y un aumento del caudal del río Manzanares; en Ciénaga, la caída de árboles y situaciones en la parte alta de la Sierra Nevada, mientras que en Plato se registró un deslizamiento de tierra que afectó algunas viviendas.

Ante las lluvias registradas y las pronosticadas, la Gobernación declaró alerta roja en sectores de especial atención y alerta naranja en otras zonas del departamento, siguiendo los reportes del IDEAM. Las autoridades mantienen el monitoreo de los afluentes y la coordinación con los organismos de socorro.

La Gobernación hizo un llamado a la comunidad para evitar cruzar ríos, quebradas o vías inundadas, mantenerse alejada de las corrientes de agua y atender las recomendaciones oficiales ante posibles crecientes súbitas.