Alcaldía activa PMU y entrega primeras ayudas a familias afectadas por las lluvias en Santa Marta

Alcaldía activa PMU y entrega primeras ayudas a familias afectadas por las lluvias este sábado 24 de octubre. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta a las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de este sábado 24 de octubre. A través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc), se iniciaron recorridos por los sectores afectados y se desplegó maquinaria amarilla para atender los puntos críticos.

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Una de las primeras intervenciones se concentró en Villa Betel, donde se reportó el desbordamiento de la quebrada Tamacá. Allí, la administración distrital informó sobre la entrega de más de 100 ayudas humanitarias, entre colchonetas, mercados, kits de aseo y de cocina, además de sábanas, destinadas a las familias afectadas.

La atención está a cargo de la Ogricc, liderada por Claudia Patricia Aarón, en coordinación con las demás entidades que participan en la respuesta. Según el reporte oficial, también se recibieron reportes preliminares de afectaciones en La Lucha, Gaira y Corea, donde se adelantan verificaciones para establecer el alcance de la emergencia.

De manera paralela, las autoridades avanzan en la caracterización de las familias damnificadas, con el propósito de identificar sus necesidades y gestionar la asistencia correspondiente. La maquinaria amarilla y los equipos operativos fueron desplegados para intervenir en las zonas que requieren atención.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Santa Marta se mantiene en alerta roja por la probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares.

La Alcaldía indicó que continuará con las labores de atención y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente a quienes viven cerca de ríos, quebradas y zonas susceptibles a deslizamientos.