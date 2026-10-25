Abelardo De La Espriella visitó a la familia de la patrullera asesinada en Cali: “no quedará impune”

Hay conmoción en Cali por la muerte de María José Recuero, la patrullera de 20 años, que recibió un disparo en la cabeza en medio de un presunto caso de hurto en el que estarían involucrados varios sujetos armados.

El hecho se presentó en la tarde del viernes, 23 de octubre, en el barrio Industrial, cuando unidades de la Policía Metropolitana Santiago de Cali reaccionaron ante el presunto caso de hurto. La patrullera fue impactada en medio del intercambio de disparos, y falleció en la tarde de este sábado.

Durante el enfrentamiento, otros dos policías resultaron heridos y uno de los presuntos implicados fue neutralizado en el lugar.

El presidente Abelardo De La Espriella viajó a Cali para acompañar a los familiares de la patrullera, y entregarles un mensaje de condolencias.

En un video compartido en sus redes sociales, el mandatario aparece abrazando a la madre de la patrullera, y compartiendo unas palabras de condolencias con otros integrantes de la familia que se encuentran bastante afectados por el fallecimiento de la patrullera.

“Les he expresado personalmente mis condolencias y mi compromiso: ¡SU MUERTE NO QUEDARÁ IMPUNE! No descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia", dijo.