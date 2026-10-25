Fuertes lluvias y desbordamientos de ríos y quebradas dejan familias afectadas en Santa Marta

Familias que, ante la emergencia, tienen sus enseres en la vía férrea. Foto: Capturas de video

Las fuertes lluvias registradas este sábado 24 de octubre mantienen en alerta a Santa Marta. El aumento del caudal del río Gaira y quebradas provocó inundaciones en distintos puntos de la ciudad, afectando viviendas, calles y sectores residenciales, mientras las comunidades solicitan ayuda de las autoridades distritales.

Uno de los puntos afectados es el barrio El Paraíso, donde el desbordamiento del río Gaira causó inundaciones y estragos en algunas viviendas. Ignacio Quaces, líder de esta comunidad, señaló que, aunque en esta ocasión los daños no habrían sido tan graves como en emergencias anteriores, la situación vuelve a evidenciar la necesidad de intervenir el afluente.

“Hay que hacer mantenimiento al río para que, en casos como este, evacúe más rápido y haga menos daño. Hago un llamado a que nos colaboren con el mantenimiento”, expresó Quaces, al referirse a las medidas que considera necesarias para reducir el impacto de futuras crecientes.

La emergencia también generó preocupación en el sector de Puente Viejo. El edil Víctor Weber informó que una vivienda colapsó en ese punto y aseguró que el caso ya había sido reportado. Según indicó, en el inmueble vivía un adulto mayor que quedó sin hogar y que requiere atención de las autoridades para evaluar su situación y una posible reubicación.

“Hoy queda sin vivienda un señor de la tercera edad. Hay que reubicarlo y, por favor, que las autoridades se presenten en los lugares de los hechos”, manifestó Weber. El edil también pidió acompañamiento para las familias que, ante la emergencia, tienen sus enseres en la vía férrea y atraviesan una situación difícil.

Los reportes ciudadanos también mencionan afectaciones en sectores como Villa Betel, Milagro 1 y 2, Villa Leidy y La Coquera, entre otros puntos de la zona sur de Santa Marta. A esto se suman las inundaciones relacionadas con la creciente de la quebrada Tamacá y las dificultades registradas en la vía hacia Minca.

Ante el panorama, el Distrito declaró alerta roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares. Los organismos de socorro adelantan verificaciones para establecer el alcance de las afectaciones, mientras las comunidades insisten en la necesidad de recibir atención y en la importancia de ejecutar acciones preventivas.

Hasta el momento, está pendiente un balance oficial consolidado sobre el número de viviendas afectadas, familias damnificadas y ayudas entregadas. La comunidad espera que las autoridades visiten los puntos críticos, evalúen los daños y definan medidas de asistencia para quienes resultaron afectados por las lluvias.