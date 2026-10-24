Tifón Champi deja más de 500 heridos en Taiwán

El tifón Champi causó al menos un muerto y 527 heridos en Taiwán, frente a los 163 lesionados contabilizados el viernes, mientras pierde intensidad y comienza a alejarse de la isla, informaron las autoridades locales.

El Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) indicó que la mayoría de los heridos se registraron en Taipéi, en el norte de la isla, y Taichung, en el centro, principalmente por la caída de árboles, cables eléctricos y carteles publicitarios, así como por daños en tuberías de agua.

La única víctima mortal confirmada hasta el momento es un hombre que fue arrastrado el jueves por el fuerte oleaje en una playa de Xiaoliuqiu, una pequeña isla situada frente al condado meridional de Pingtung.

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La proyección

A las 10:00 hora local, Champi se encontraba a unos 170 kilómetros al este-noreste del condado de Yilan y avanzaba hacia el norte a 21 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 126 kilómetros por hora y rachas de hasta 162, según la Administración Meteorológica Central (CWA).

El organismo prevé que el ciclón se debilite hasta convertirse en tormenta tropical durante la tarde de este sábado, lo que permitiría levantar la alerta terrestre por la noche y la marítima unas horas después.

Pese a su debilitamiento, las autoridades mantienen avisos por lluvias intensas en buena parte del territorio, especialmente en las zonas montañosas del norte, mientras el oleaje supera los seis metros en aguas próximas a las costas septentrional y oriental.

La tormenta también ha provocado importantes alteraciones en el transporte aéreo y marítimo, además del cierre de oficinas y centros educativos este sábado en trece ciudades y condados de la isla.

Fuertes lluvias en Shanghái

En China, las lluvias asociadas a Champi dejaron una precipitación media de 61,1 milímetros en Shanghái entre la mañana del viernes y la de este sábado, con registros superiores a 50 milímetros en más del 90 % de sus localidades.

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Las autoridades chinas mantienen la respuesta de emergencia de nivel IV ante inundaciones y tifones en Shanghái y las provincias de Zhejiang, Fujian y Jiangsu, mientras prevén que Champi pase el domingo a unos 250 o 300 kilómetros de la ciudad de Shanghái y continúe debilitándose.

Champi, que llegó a registrar vientos sostenidos cercanos a los 300 kilómetros por hora a su paso por el mar de Filipinas, se convirtió esta semana en una de las tormentas más potentes registradas en el planeta en lo que va de año, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos.