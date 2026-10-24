Rodrigo Lara aseguró que dejó listo proceso clave para las obras del Canal del Dique

En Cali, Rodrigo Lara presidió un Consejo de Seguridad para analizar la situación en el suroccidente colombiano y concretar acciones frente a las amenazas criminales.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Rodrigo Lara se despidió oficialmente del Ministerio del Interior. El ahora exfuncionario comunicó la puesta en marcha de las obras del Canal del Dique. Según explicó, en su administración logró destrabar el proceso de consulta previa.

“Llevaba cuatro años estancado. En apenas dos meses logramos evacuar la etapa de preconsulta en el Ministerio del Interior. Con este avance, el concesionario puede proceder al cierre financiero y avanzar hacia el inicio de las obras en febrero de 2027, conforme al compromiso público del Presidente”, aseguró.

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El exministro Lara aseguró en su mensaje que le satisface haber dejado este resultado, que considera clave en materia ambiental y estratégica para la región Caribe.

Aunque Lara no ha dado mayores detalles de su salida del gabinete de De la Espriella, en una carta que le envió al presidente agradeció su paso por el gobierno y aprovechó para destacar los que consideró sus 10 grandes logros en 76 días destacar gestión.

El mandatario, por su parte, le respondió con otra carta en la que le agradeció el trabajo, reconoció que existen diferencias, pero reiteró que eso no impide el reconocimiento a la vocación al servicio.