Hermanas Guerrero son denunciadas por presunta intervención en recursos públicos de MinIgualdad

Un nuevo lio judicial parece estar llegando a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, poco después de que la primera llegase a un acuerdo con al justicia por el delito de fraude procesal en el caso por la falsificación de sus títulos profesionales, por lo que fue condenada a 3 años de carcel.

Una denuncia penal interpuesta por el liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, ante la Fiscalía General de la Nación por presunta intervención irregular en FonIgualdad, fondo financiero del Gobierno adscrito a esa cartera.

“Seguimos denunciando en la liquidación del Ministerio de Igualdad, asuntos por fuera de orden, presuntos delitos contra el patrimonio nacional, contra la administración pública, que no hay derecho a que haya ocurrido en Colombia en el gobierno de Gustavo Petro”, dijo Rodríguez.

Además, el liquidador de una de las propuestas bandera del gobierno del entonces presidente Petro, dijo que las hermanas Guerrero entraban al Consejo Directivo del fondo sin que estas fuesen parte del ministerio “dando órdenes, tomando decisiones, cerrando sesiones e instaurando directrices”.

Según el Gobierno del presidente De la Espriella, se espera que, tras la liquidación del ministerio, los programas que hacían parte de la cartera pasen a otras dependencias del Estado.