María Clara Posada responde a magistrada Lemaitre: “La verdad no es descontextualizar”

La senadora María Clara Posada respondió a la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre, quien cuestionó la difusión de videos de audiencias reservadas en las que Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, habla sobre el secuestro y la tortura durante el conflicto armado por parte de la extinta guerrilla de las Farc.

En una entrevista con El Espectador, Lemaitre afirmó que varios de los videos divulgados se presentaron de manera descontextualizada. Ante estos señalamientos, la congresista defendió la publicación de ese material y aseguró que exponer la información ante la ciudadanía permite conocer lo que ocurre al interior de esa jurisdicción.

“Con todo el respeto por la magistrada Julieta Lemaitre o por cualquiera de los otros magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues hay que decirles que la verdad no es descontextualizar”, afirmó Posada.

La senadora sostuvo que hacer públicas estas grabaciones, según su posición, contribuye a que los colombianos tengan mayores elementos para entender las actuaciones de la JEP y puedan ejercer control ciudadano sobre las instituciones del Estado.

“Exponer la verdad de cara a la ciudadanía justamente garantiza lo contrario, y es que los colombianos tengamos contexto absoluto de lo que está pasando”, agregó.

Posada también cuestionó que alguna entidad del Estado pueda quedar al margen del escrutinio público y sostuvo que todas deben actuar dentro de los límites constitucionales.

“Entendamos que no hay ninguna entidad del orden del poder nacional que esté por encima de la Constitución o por encima del escrutinio ciudadano”, concluyó.

La controversia se da en medio de los cuestionamientos por la divulgación de grabaciones de diligencias reservadas de la JEP y el debate sobre los límites de la publicidad de estas actuaciones judiciales, así como la necesidad de preservar el contexto de las declaraciones entregadas en el marco de la justicia transicional.