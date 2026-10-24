Del Amazonas a Hollywood: folks pone el talento colombiano al cine de terror internacional

Colombia continúa ganando protagonismo en la industria cinematográfica internacional, no sólo como escenario de grandes producciones, sino también gracias al talento creativo y tecnológico de sus profesionales.

Un ejemplo es FOLKS, compañía internacional de efectos visuales (VFX) con presencia en Bogotá, que suma a su trayectoria su participación en Beware Boiúna / Terror en el Amazonas, una película de terror y supervivencia que lleva los paisajes colombianos a las pantallas del mundo.

La producción, que contó con la participación de Constantin Film, Jaguar Bite y JB Pictures, tuvo como escenarios principales a Leticia, en el Amazonas, y Girardot, en Cundinamarca.

Entre el 7 de octubre y el 6 de diciembre de 2024, el equipo de rodaje trabajó en locaciones naturales para construir una historia marcada por criaturas aterradoras, persecuciones y situaciones extremas de supervivencia.

La película se presentó en Fantastic Fest el 17 de septiembre de 2026 y llegó a las salas de cine estadounidenses el 2 de octubre, a través de Lionsgate Films, llevando al público internacional una producción realizada en territorio colombiano.

Andrea Espinal, head del estudio de FOLKS Bogotá, destacó la importancia de la participación de la compañía en esta producción internacional y los desafíos que asumió el equipo colombiano para dar vida a una criatura que combina creatividad y tecnología. “Participar en Beware Boiúna fue una gran oportunidad para FOLKS Bogotá y el talento colombiano.

El desarrollo de la criatura representó importantes retos técnicos y artísticos para crear efectos visuales que enriquecieran la historia”. EL DESAFÍO DE CONVERTIR LA SELVA COLOMBIANA EN UN ESCENARIO DE TERROR Uno de los principales retos de Beware Boiúna / Terror en el Amazonas fue combinar los imponentes escenarios naturales de la selva amazónica con recursos tecnológicos capaces de construir un universo cinematográfico de terror.

Las complejas condiciones climáticas durante el rodaje representaron un desafío para el equipo de producción, mientras que la etapa de posproducción exigió integrar efectos prácticos con imágenes generadas por computador (CGI). Para Nick Seal, supervisor de efectos visuales de la película, uno de los mayores desafíos fue lograr que la serpiente gigante tuviera movimientos y una apariencia realista, integrándola de manera convincente con los escenarios naturales y los elementos filmados en Colombia.

“El principal reto fue dar vida a una serpiente gigante con movimientos realistas y una presencia convincente. Para lograrlo, combinamos sistemas digitales avanzados con referencias físicas que permitieran reproducir su peso, musculatura y comportamiento en distintos entornos”.

“También integramos efectos digitales con especialistas de acción, embarcaciones y elementos reales, utilizando agua, barro y otros recursos prácticos para conseguir escenas creíbles”. “FOLKS desarrolló cerca de 400 planos de efectos visuales en toda la película. Entre las secuencias más complejas están las arenas movedizas, el ataque a una embarcación y la batalla final en el campamento minero”.

LAS SECUENCIAS DESARROLLADAS POR FOLKS FOLKS participó en todas las secuencias de la película, supervisando y desarrollando los efectos visuales desde la preproducción hasta la posproducción, con un total de casi 400 planos de VFX. Entre las secuencias principales destacan las arenas movedizas, el campamento maderero (Lumber Camp) y la gran batalla final en el campamento minero (Gold Mining Camp).

La secuencia de las arenas movedizas fue especialmente compleja, ya que se necesitaba transmitir la sensación de que una serpiente de más de 30 metros se acercaba peligrosamente a la protagonista sin que ella se diera cuenta, mientras arrastraba un cuerpo por el barro. Para conseguirlo, se combinó el trabajo de un especialista de acción arrastrado físicamente por el barro con la creación digital de la serpiente, prestando especial atención a sus sombras, iluminación e integración con los elementos reales. En el campamento maderero se combinaron efectos prácticos y digitales para recrear el impacto de la gigantesca serpiente contra una embarcación, provocando que volcara y cayera al agua.

Para lograrlo, se construyó una réplica a escala real de una sección del barco, además de desarrollar una versión completamente digital. Por último, en la batalla final del campamento minero, la serpiente ataca una máquina cosechadora, llevando a la protagonista al límite y estando a punto de aplastarla. Más allá del trabajo con la serpiente, se desarrolló una amplia variedad de efectos visuales, incluyendo mejoras digitales de heridas y efectos de sangre (gore enhancement), reemplazos faciales de actores (face replacement), caimanes digitales y la ampliación y transformación de los entornos naturales.

Uno de los grandes retos fue aumentar digitalmente la densidad de la selva, incorporando vegetación, profundidad y atmósferas más inquietantes para crear un entorno más oscuro, salvaje y amenazante. El objetivo era que la selva no fuera simplemente el escenario donde transcurre la historia, sino que se convirtiera en una presencia más dentro de la película, reforzando la sensación de peligro y tensión.