Day Vásquez denuncia agresión contra su hijo y pide intervención de las autoridades

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro y testigo en el proceso judicial que se adelanta contra él, denunció una presunta agresión contra su hijo de 13 años, quien, según su relato, habría sido obligado a salir de un edificio, golpeado y despojado de su teléfono celular.

La denuncia fue publicada durante la noche del viernes 23 de octubre, a través de su cuenta en la red social X, donde la mujer hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que investiguen lo ocurrido.

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“Hace un momento hicieron salir a mi hijo del edificio… Lo golpearon y le quitaron el celular”, escribió Vásquez en su publicación.

El hecho se suma a las denuncias que Vásquez ha hecho por amenazas recibidas anteriormente. Por esta razón, busca que las autoridades establezcan si la presunta agresión contra su hijo tiene alguna relación con esas intimidaciones.

Su papel como testigo en el proceso contra Nicolás Petro

Day Vásquez es una de las principales colaboradoras de la Fiscalía en el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, quien enfrenta un juicio por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El pasado 7 de septiembre, un juez confirmó el principio de oportunidad concedido a Vásquez, al considerar relevante la información aportada a la justicia y rechazar los argumentos de la defensa que buscaban dejar sin efecto ese beneficio.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles de la presunta agresión ni la identidad de los responsables. Asimismo las autoridades no se han pronunciado.