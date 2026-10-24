Mujer resulta herida por disparos en presunto caso de cobro gota a gota en Tubará, Atlántico

Una mujer de 25 años resultó herida por un impacto de arma traumática durante un hecho registrado en la noche de este viernes 23 de octubre en el barrio La Cieneguita, en el municipio de Tubará, Atlántico. Las autoridades investigan si el caso estaría relacionado con presuntas actividades de préstamos informales bajo la modalidad de ‘gota a gota’.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían protagonizado el incidente.

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Según la hipótesis preliminar, uno de ellos sacó un arma que sería traumática y realizó varios disparos contra la vivienda, uno de los cuales alcanzó a la mujer que se encontraba en el lugar.

La mujer recibe atención médica al ser impactada en una pierna y se conoció que estaría fuera de peligro.

Este es el segundo hecho violento relacionado con préstamos gota a gota que se conoce en el Atlántico. El pasado 13 de octubre, una vivienda de Baranoa fue incinerada, al parecer por hombres dedicados al préstamo informal de dinero.

Las autoridades municipales solicitaron apoyo de un grupo de investigación de la fuerza pública para esclarecer lo ocurrido. Además, se reforzará la vigilancia y control para prevenir hechos que puedan alterar el orden público en Tubará.