¿Cómo inscribirse en la ESAP para el semestre 2027-1? Conozca las fechas, los requisitos y programas

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) el pasado 13 de octubre inició el proceso de inscripción para las personas interesadas en comenzar o continuar su formación académica profesional con la institución a nivel nacional.

La entidad pública creada en 1958 por el gobierno de Alberto Lleras Camargo presta sus servicios educativos en labor de la función pública y el mejoramiento de este sector en el país.

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Programas de la ESAP para el semestre 2027-01

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) cuenta con programas en la opción de pregrado y posgrado académico, siendo estos los siguientes:

Pregrado

Administración pública sede de Bogotá

Economía pública sede Bogotá

Administración Pública Territorial sede Bogotá

Administración Pública Territorial a nivel nacional en la modalidad a distancia

Posgrado - Especializaciones

Los espacios académicos se realizan en las modalidades presencial, virtual y a distancia para Bogotá y para el resto del país a distancia.

Especialización Gerencia Social - Bogotá

Especialización Gestión Pública - Bogotá

Especialización en Proyectos de Desarrollo - Bogotá y resto del país

Especialización en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional - Bogotá

Especialización Finanzas Públicas - Bogotá

Especialización Alta Dirección del Estado - Bogotá

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Posgrado - Maestrías

Los espacios académicos se realizan en las modalidades presencial y a distancia para Bogotá y para el resto del país a distancia.

Maestría en Administración Pública - Bogotá

Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto - Bogotá

Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto - Caldas

Los programas, tanto de pregrado como posgrado, estarán vinculados a los CETAP (Centros Territoriales de Administración Pública) ubicados alrededor del país.

¿Cómo inscribirse para estudiar con la ESAP en el primer semestre de 2027?

Para empezar con el proceso de inscripción, las personas interesadas deben dirigirse a la página oficial del ESAP en el apartado de inscripciones 2027-01 y seguir estos pasos:

Escoger el programa de pregrado o posgrado académico, elegir la modalidad/horario en el que se desarrollará, así como la sede correspondiente.

Diligenciar el respectivo formulario con los datos personales que le solicitan, teniendo en cuenta la circunscripción a la que pertenece el aspirante.

En el momento de diligenciar el formulario, se le dará un número de formulario, el cual debe guardar por si quiere continuar el proceso.

Luego de completar el formulario, se realizará el proceso de pago, donde los programas de pregrado no tendrán valor alguno, mientras que los de posgrado sí registrarán un cobro que se encuentra en los $ 189.000.

Debe cargar la documentación correspondiente para oficializar la inscripción.

Revise la información registrada junto con los documentos subidos a la plataforma para terminar el proceso, teniendo en cuenta que para los aspirantes a posgrado el proceso se completa al momento de efectuar el pago correspondiente.

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Fechas importantes para el proceso de inscripciones 2027-01

El proceso de inscripción va hasta el 9 de noviembre de 2026.

9 de noviembre de 2026. Publicación del listado inicial de aspirantes inscritos y habilitados para selección y admisión - 23 de noviembre.

- 23 de noviembre. Publicación del listado definitivo de aspirantes - 27 de noviembre.

- 27 de noviembre. Etapa de selección y admisión de aspirantes - Del 30 de noviembre de 2026 al 13 de diciembre de 2026.

- Del 30 de noviembre de 2026 al 13 de diciembre de 2026. Inicio de clases programa de Administración Pública Territorial – APT - desde el 30 de enero de 2027.

- desde el 30 de enero de 2027. Inicio de clases de los demás programas - desde el 1 de febrero de 2027.

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