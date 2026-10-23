Tunja prohíbe la profanación de tumbas durante el fin de semana de Halloween

Tunja

La Alcaldía de Tunja expidió el Decreto 0294 del 22 de octubre de 2026, en el cual establece medidas temporales de seguridad y convivencia entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Dentro de las disposiciones, el Artículo Quinto prohíbe la profanación de tumbas, la alteración y los daños a la infraestructura de los cementerios del municipio.

La medida busca garantizar el respeto y la conservación de estos lugares, especialmente durante una temporada en la que las familias suelen visitar las tumbas de sus seres queridos.

El Artículo Quinto señala:

“Prohibir la profanación de tumbas, alteración o daños en la infraestructura de los cementerios del municipio de Tunja, garantizando el respeto y la conservación de estos lugares”.

La profanación de tumbas no es únicamente una conducta contraria a las normas de convivencia. La legislación colombiana ya contempla disposiciones penales relacionadas con el respeto a los difuntos.

De acuerdo con el Artículo 204 de la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano, denominado Irrespeto a cadáveres, establece que quien sustraiga el cadáver de una persona o sus restos, o ejecute sobre ellos actos de irrespeto, incurrirá en multa. Si la conducta tiene una finalidad de lucro, la sanción puede aumentar hasta en una tercera parte, sin superar las diez unidades multa.

El texto legal puede consultarse en la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano. Es importante precisar que el artículo se refiere expresamente al irrespeto a cadáveres y sus restos; la calificación penal de una conducta concreta dependerá de los hechos y de las normas aplicables.

Además, el Decreto 1066 de 2015 contempla que, ante hechos de profanación, destrucción, desaparición o alteración de la integridad de una tumba o bóveda, debe presentarse la respectiva denuncia penal e informarse al Registro Nacional de Desaparecidos.

Estas son otras disposiciones emitidas en el decreto

El Decreto 0294 también establece que la Alcaldía, las secretarías de Interior y Seguridad Territorial y de Movilidad y Vida Territorial, junto con la Policía Metropolitana y los organismos de socorro, coordinarán las acciones para garantizar el cumplimiento de las medidas.

Entre las demás restricciones figuran la prohibición de fogatas y quemas abiertas en áreas urbanas, parques, vías públicas y zonas de reserva, así como limitaciones al uso y la manipulación de pólvora sin los permisos correspondientes.

También se restringirá temporalmente la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero y regirá desde las 6:00 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre, con excepciones para determinados integrantes de la fuerza pública, organismos de emergencia y personal autorizado de seguridad privada e instructores de conducción.

El decreto estará vigente durante ese periodo y contempla sanciones por incumplir las restricciones de tránsito establecidas.