Puerto Candelaria lleva al cine la historia de La Sinfonía de los Bichos Raros

El universo musical de Puerto Candelaria, que pasó por los libros y obtuvo una nominación a los Latin Grammy, llega a la pantalla grande con La Sinfonía de los Bichos Raros. La película, dirigida por Sofía Carvalho, directora creativa de la agrupación, busca conectar con niños y familias a través de una historia protagonizada por personajes diferentes que luchan por cumplir sus sueños.

Carvalho explicó que uno de los principales retos fue adaptar esta propuesta al formato de acción real, en lugar de recurrir a la animación. La producción incluye personajes como una cucaracha, un chulo y un ciempiés, representados por actores con un trabajo especializado de maquillaje. Según la directora, el proyecto fue posible gracias al talento artístico y al trabajo conjunto con distintos aliados.

La película también busca transmitir un mensaje sobre la aceptación personal y la convivencia. «...Lo que queremos con la Sinfonía de los Bichos Raros en todos los formatos es enviar un mensaje en el que cada uno, sea niño, sea adulto, abrace su rareza y abrace la rareza de los demás...», afirmó Sofía Carvalho, directora creativa de Puerto Candelaria y directora de la película. La realizadora agregó que no es necesario que todas las personas se amen, pero sí que se respeten y comprendan sus diferencias.

La producción tendrá funciones en la Cinemateca de Tunja este viernes 23 y sábado 24 de octubre. La propuesta busca llevar al público una historia que combina música, actuación y elementos fantásticos para abordar la diversidad desde una perspectiva dirigida a toda la familia.