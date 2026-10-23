Teatro Amira de la Rosa será entregado en el primer trimestre de 2029

Una nueva fecha se proyecta para la entrega del Teatro Amira de la Rosa, en Barranquilla. De acuerdo con Francisco Torres, gerente del Banco de la República, sucursal Barranquilla, la inauguración del escenario cultural está prevista para el primer trimestre de 2029, una vez culminen las obras de restauración y se garanticen las condiciones de seguridad requeridas para su funcionamiento.

Torres aseguró que los trabajos se mantienen en ejecución y avanzan de acuerdo con el cronograma establecido, pese a los imprevistos técnicos que pueden surgir durante una intervención de esta naturaleza.

“El Banco de la República ha trabajado sin pausa permanentemente en la restauración”, afirmó el funcionario al referirse al estado actual del proyecto. Explicó que las labores se concentran en la cimentación y el reforzamiento estructural, procesos especializados que se desarrollan principalmente en el interior de la edificación.

El gerente señaló que, aunque desde el exterior no siempre se perciban cambios significativos, esto obedece a que buena parte de los trabajos se ejecutan en la estructura interna del teatro. Agregó que durante las perforaciones y las intervenciones de reforzamiento pueden aparecer situaciones imprevistas que requieren atención técnica, sin que ello signifique que las obras se hayan suspendido.

Obras sin pausas y sin impactos significativos por el dólar

Frente a las inquietudes sobre posibles retrasos y el comportamiento reciente de la tasa de cambio, Torres sostuvo que las variaciones del dólar no han tenido un impacto significativo en los costos del proyecto.

Según explicó, tanto la mano de obra como los componentes contemplados en la ejecución de las obras son nacionales, por lo que no se ha registrado una afectación importante asociada a las fluctuaciones de la moneda estadounidense.

El gerente reiteró que el desarrollo de los trabajos se mantiene conforme a lo previsto, aunque reconoció que este tipo de intervenciones exige resolver las particularidades técnicas que surgen durante el proceso de restauración.

Una renovación que incluye el entorno

La recuperación del Teatro Amira de la Rosa no se limitará a la edificación principal. De acuerdo con Torres, el proyecto también contempla la construcción de una concha acústica y la adecuación integral del entorno, con el propósito de armonizar los espacios con la arquitectura del lugar.

La intervención busca recuperar el escenario y su entorno como un espacio cultural para la ciudad, de acuerdo con las expectativas de los barranquilleros.

En cuanto a la programación de apertura, el funcionario indicó que todavía no se ha definido un evento especial para la inauguración. Sin embargo, aseguró que el Banco de la República continúa desarrollando contenidos culturales y que, cuando llegue el momento, dará a conocer las actividades previstas para acompañar la reapertura.

“Sin duda será algo muy especial para la ciudad de Barranquilla”, manifestó.

Por ahora, el principal objetivo es completar las intervenciones estructurales y garantizar que el teatro pueda volver a recibir al público con las condiciones de seguridad necesarias. La meta anunciada por el Banco de la República es abrir nuevamente sus puertas durante los primeros tres meses de 2029.