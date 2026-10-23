Presidente Abelardo De la Espriella inspeccionó avance de las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz

El presidente Abelardo De la Espriella hizo una visita de inspección al avance de las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz que lidera la alcaldía de Barranquilla luego que el Gobierno Nacional entregara al Distrito la administración del lado tierra de la terminal aérea.

Acompañado de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, el presidente Abelardo De la Espriella recibió el reporte del alcalde Alejandro Char, quien sostuvo que avanzan las obras de la construcción de una nueva sala de inmigración, nueva climatización, escaleras eléctricas y ascensor.

Noticia en desarrollo...