Alta carga laboral y demoras en atención: Unidiplo alerta por falta de personal en consulados

Marta Lucía Villalba Gómez ejercía como segunda secretaria en el Consulado de Colombia en Nueva York. Foto: Getty Images( Thot )

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, está haciendo un llamado urgente: no hay personal suficiente para atender la demanda de trámites y solicitudes de los colombianos en el exterior.

Fuentes le contaron a 6AM W que en varias misiones han estado terminando los contratos del personal diplomático que soporta la operación consular, afectando directamente la atención.

Como ocurre en cada cambio de gobierno, quien llega quiere poner su gente en esos cargos, pero esta vez no se está dando el tiempo para que llegue entre la salida del personal y la llegada de sus reemplazos, por lo cual los funcionarios de carrera diplomática están sobrecargados de trabajo.

Al mismo tiempo, aparentemente, hay una presión sobre todas las misiones para que presenten cifras y aumenten la atención al ciudadano, pero sin gente.

Este medio conoció un pronunciamiento de Unidiplo, motivado por “la creciente inconformidad de los colombianos en el exterior por las dificultades para acceder a los servicios consulares”.

Los trabajadores de carrera califican de “inaceptable” que se responsabilice de manera generalizada a los funcionarios consulares por las deficiencias del servicio, “mientras se guarda silencio sobre la grave falta de personal que enfrentan los consulados de Colombia en el mundo”.

“Hoy numerosos consulados operan con un número insuficiente de funcionarios, sometidos a una creciente carga laboral y obligados a atender simultáneamente trámites, emergencias, asistencia a connacionales vulnerables y múltiples responsabilidades administrativas”, señala.

Entre los casos críticos están Chicago, Orlando, Barcelona, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Houston, Caracas y Londres.

“Resulta contradictorio que la Cancillería anuncie públicamente que el mejoramiento de la atención consular es una prioridad y, al mismo tiempo, adopte decisiones que reducen la capacidad operativa de las oficinas encargadas de garantizarla. La atención consular no se mejora con discursos, señalamientos ni trasladando la responsabilidad a quienes trabajan diariamente para mantener funcionando las oficinas consulares”, agrega.