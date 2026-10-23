“De Barranquilla para el mundo”, así recibió Silvia Tcherassi reconocimiento Caimana Épica

Silvia Tcherassi recibió en el Auditorio de Bellas Artes un reconocimiento por sus aportes al mundo del diseño y la moda. La barranquillera no dudó en expresar su agradecimiento: “bueno significa muchísimo porque estar en barranquilla mi ciudad y además en el territorio del caribe colombiano que fue donde crecí y desde donde me hice y me lancé para el mundo”.

La destacada diseñadora resume su trayectoria con la frase “De Barranquilla para el mundo” y añade: “se puede desde Barraquilla, no necesariamente tienes que triunfar desde diferentes partes del mundo, lo puedes hacer desde tu ciudad pero siempre pensando en el mundo y ser global”.

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Silvia Tcherassi continúa con una agenda activa en el ámbito internacional. Sobre sus próximos compromisos, señaló: “todavía viene mucho antes de que se termine el año. Las dos colecciones que presentó ahora en Nueva York, otra vez Madrid, a un reconocimiento y Miami la semana próxima”.

“Los nuevos creadores son el futuro”

La diseñadora barranquillera ha sido una de las diez mujeres que han recibido el reconocimiento en los premios La Caimana Épica, iniciativa impulsada por Lianet Certein, fundadora y directora de la Fundación Cergui Art.

La conversación concluyó con un mensaje para las nuevas generaciones de diseñadores: “Digo a todos los nuevos creadores que ellos son el futuro. En ellos está puestas nuestras esperanzas, que abrimos puertas para ellos y que se atrevan definitivamente”.