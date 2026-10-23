¿Subirán o bajarán las tarifas del servicio de aseo en Tunja con la nueva metodología desde 2027?

La CRA explicó que el impacto en las facturas de Tunja dependerá de las condiciones de prestación del servicio y de los cálculos de cada operador.

Tunja

La tarifa del servicio público de aseo en Tunja podría aumentar o disminuir a partir del primero de enero de 2027, cuando comenzará a regir una nueva metodología tarifaria para los grandes prestadores. Así lo explicó Juan Camilo Acevedo Páez, experto comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), durante la Feria de Servicios Públicos realizada en la capital boyacense.

El funcionario señaló que la Resolución 1040 busca brindar mayor transparencia sobre los cobros que reciben los usuarios y permitirles identificar cuánto pagan por actividades como el barrido y la limpieza de calles, la poda de árboles, la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos.

“Es muy importante que este nuevo marco tarifario busque transparentar esas tarifas que hoy cobran a todos los usuarios. Poder saber finalmente cuánto es el costo de barrido y limpieza, cuánto nos cuesta a nosotros ese servicio de calles limpias, limpieza urbana respecto a poda de árboles, recolección y transporte y todas las actividades que se configuran en el servicio público de aseo”, manifestó.

El experto comisionado explicó que la metodología establecerá criterios de eficiencia y precios máximos para los prestadores, además de incorporar beneficios ambientales que promuevan el aprovechamiento de los residuos y reduzcan su disposición en rellenos sanitarios. “Buscamos que haya más sitios de tratamiento, que se aprovechen los residuos y que no terminen en un relleno sanitario”, indicó.

Frente a la posibilidad de un incremento en las facturas de los tunjanos, Acevedo aclaró que todavía no es posible establecer cuál será el impacto económico, pues dependerá de las condiciones particulares de la prestación del servicio en el municipio.

“No podemos dar una señal específicamente de aumento o disminución de tarifas porque corresponde a las condiciones particulares del municipio de Tunja definir exactamente cuál es el comportamiento que va a tener esta tarifa para el próximo año”, precisó.

También, explicó que cada prestador deberá aplicar la metodología para calcular las tarifas, mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilará su correcta implementación. Además, destacó que la Alcaldía deberá verificar que las actividades cobradas correspondan a los servicios efectivamente prestados.