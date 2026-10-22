MinTrabajo anunció un plan para finalizar la intervención de 11 cajas de compensación

Desde Cartagena, en la edición número 36 del Congreso Nacional de Cajas de Compensación Familiar, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, calificó como preocupante la situación de las 11 cajas intervenidas durante el gobierno anterior por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La funcionaria aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta un plan para lograr que estas entidades salgan de la intervención antes de finalizar el mandato.

“Hoy tenemos un número significativo de cajas intervenidas”, señaló Vesga, quien reiteró que el objetivo es recuperar estas instituciones y garantizar que sus recursos estén al servicio de los trabajadores y sus familias.

Asimismo, enfatizó que los activos de las cajas de compensación no pertenecen al Estado, sino a los trabajadores colombianos, por lo que su recuperación es fundamental para proteger el bienestar de millones de familias.

Finalmente, la ministra aseguró que el Gobierno trabaja para restablecer la confianza ciudadana y avanzar en la recuperación de estas entidades.