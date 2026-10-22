En Colombia 10.8 millones de trabajadores están afiliados a cajas de compensación familiar

Durante dos días, se realiza en el hotel Hilton Cartagena la versión número 36 del Congreso Nacional de Cajas de Compensación Familiar que organiza Asocajas.

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Durante el evento de instalación, la presidenta ejecutiva del gremio Adriana Guillén, reveló que en Colombia hay 10.8 millones de trabajadores que pertenecen a una de ellas. Así mismo, destacó que el 91% de esa cifra, devenga menos de cuatro salarios mínimos, y que solo el 6.4% de los vinculados, están por encima de ese rango salarial.

En cuanto a los beneficiarios, manifestó que hay 9.8 millones de compatriotas que ostentan esa condición, y que ha crecido el número de independientes.

Decisiones que han afectado

En el país 11 cajas de compensación se encuentran actualmente intervenidas por el Gobierno Nacional, por eso dijo Guillén que hubo unas precisiones por parte de la Corte Constitucional para tomar este tipo de medidas, y que se trabaja en un marco jurídico para establecer cómo se procede.