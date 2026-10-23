Guardián del Inpec sufrió atentando sicarial con arma de fuego en la ciudad de Armenia

Armenia

Atención que esta noche se presentó atentado contra un guardián del Inpec en Armenia

Un delicado caso de ataque sicarial se registró en la noche del jueves 22 de octubre cerca a la cárcel de varones San Bernardo de Armenia y la cárcel de Mujeres Villa Cristina donde sicarios atentaron contra un guardián del Instituto Nacional Penitenciario Inpec que recibió cuatro impactos de arma de fuego por parte de desconocidos que huyeron del lugar, mientras que la víctima y fue trasladado a un centro asistencial.

Fueron momentos de pánico y angustia al sur de la ciudad de Armenia donde está ubicada la cárcel por este atentado que altero la tranquilidad del sector y el orden público en el Quindío

El secretario de gobierno de Armenia Carlos Arturo Ramírez al confirmar el hecho señaló “Acabamos de terminar consejo extraordinario de seguridad encabezado nuestro señor alcalde James Padilla, donde participó el señor comandante Policía Departamento Armenia, comandante Estación Armenia, comandante del Batallón número 8 de servicios de Armenia, director seccional de fiscalía, director del cuerpo técnico de investigaciones y nuestro Ministerio Público, Defensoría y Personería”

“donde en compañía del director regional del Inpec y los directores de las cárceles se tomaron decisiones para continuar fortaleciendo todo el tema de seguridad de cárceles, medidas de protección frente a los servidores del Inpec”

Y agregó el funcionario “además solicitarle a la fiscalía una investigación pronta y eficaz para dar con los actores de este lamentable hecho que la alcaldía desde ya está acompañando a la familia de esta persona, de este servidor del Inpec, un guardián que fue víctima del atentado y seguir reforzando la seguridad en Armenia”

Por ahora se desconoce la identidad del guardián del Inpec que fue víctima de este atentado sicarial como tampoco se conoce estado de salud.